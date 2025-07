Stupro al Giardino Bellini, ridotta pena a minorenne in Appello

Giudiziaria

Il minorenne condannato avrebbe fatto parte del branco che sta invece affrontando il processo ordinario essendo maggiorenni

Sconto di due anni per un minorenne accusato della violenza di gruppo alla Villa Bellini del 2024 La Corte d’Appello in riforma parziale alla sentenza del Tribunale per i Minori ha condannato il giovane egiziano a 2 anni, 10 mesi e 13 giorni di reclusione. I giudici hanno confermato «la diminuente con giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante» e quindi hanno rideterminato la sentenza che nel resto è stata confermata. Le motivazioni saranno depositate nel termine di 60 giorni.