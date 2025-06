Stupro al Giardino Bellini, sentiti i quattro del branco: «Non abbiamo partecipato alla violenza»

Catania,

Una versione già detta in fase di interrogatorio di garanzia ma che non aveva convinto il gip

Hanno deciso di sottoporsi all’esame i quattro giovani egiziani accusati in concorso dello stupro avvenuto l’anno scorso alla Villa Bellini di Catania ai danni di una ragazzina di tredici anni. Gli imputati sono sotto processo davanti alla II sezione penale del Tribunale di Catania anche per violenza privata nei confronti del fidanzatino della vittima che è stato bloccato per impedirgli di fermare la violenza avvenuta nei bagni pubblici del giardino comunale. Uno degli imputati ha raccontato che quel pomeriggio era al parco comunale ma che era al telefonino ed era distante dai luoghi teatri degli abusi.