Stupro alla Villa Bellini, giudizio immediato per i due minorenni. Udienza a settembre

L'inchiesta

I due ragazzini, ora all’Ipm, sono accusati di far parte del branco che ha abusato della ragazzina che era nel parco comunale assieme al fidanzatino 17enne. Cinque maggiorenni in udienza il 24 settembre

Data fissata. La gip del Tribunale dei minorenni, Aurora Agata Russo, ha detto sì alla richiesta della Procura minorile di giudizio immediato per i due giovanissimi egiziani coinvolti nello stupro subìto da una tredicenne nei bagni della Villa Bellini a fine gennaio scorso. I due ragazzini, entrambi al momento detenuti all’Ipm, sono accusati di far parte del branco che ha abusato della ragazzina che era nel parco comunale assieme al fidanzatino 17enne. Uno dei due imputati minorenni è ritenuto uno degli autori materiali della violenza sessuale, l’altro invece è un maggiorenne per cui procede la magistratura ordinaria, mentre l’altro è tra quelli che hanno bloccato il fidanzatino della vittima e hanno “spiato” gli abusi sessuali. Il primo è stato incastrato anche dal Dna trovato negli indumenti intimi dell’adolescente che stava facendo una passeggiata nel giardino dedicato al musicista catanese.