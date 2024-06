Stupro di gruppo a Palermo, la vittima tornerà in aula: sì all’abbreviato

Processi

L’udienza è fissata per il 5 luglio prossimo. La giovane fu violentata al Foro Italico da 6 ragazzi

I giudici della seconda sezione del tribunale di Palermo, presieduti da Roberto Murgia, hanno accolto la richiesta di celebrare il processo con il rito abbreviato come richiesto dagli avvocati dei sei giovani imputati accusati di stupro di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni al Foro Italico di Palermo. I legali hanno ottenuto che la giovane sia risentita in aula. L’udienza è fissata per il 5 luglio prossimo. I giudici hanno ritenuto fondata l’istanza dei difensori di Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Cristian Barone, Samuele La Grassa ed Elio Arnao. La giovane sarà sentita sul contenuto di una telefonata ricevuta la notte del 7 luglio scorso in cui si sarebbe consumata la violenza sessuale; attorno all’1.04 avrebbe ricevuto una chiamata di 29 secondi. Poi ci sono anche due messaggi inviati attorno alle due dal cellulare della vittima. I legali potrebbero fare altre domande ma sempre circoscritte che dovranno essere consegnato entro il 25 giugno al collegio giudicante. Sempre il 5 sarà sentito l’interlocutore con cui la vittima ha parlato quella notte nel corso della telefonata.