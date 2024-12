Stupro di gruppo a Palermo, niente domiciliari all’imputato più giovane

Giudiziaria

Il giovane, all'epoca dei fatti minorenne, è stato condannato in primo grado e in appello a 8 anni e 6 mesi dal gip dei minori. Vittima dell'abuso fu una 19enne

Resta in carcere il ragazzo che insieme a 6 altri giovani, a luglio 2023, ha violentato una 19enne in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo. L’imputato, unico all’epoca dei fatti minorenne, è stato condannato in primo grado e in appello a 8 anni e 6 mesi dal gip dei minori. Anche gli altri sei del gruppo sono stati ritenuti colpevoli e condannati dal tribunale seppure a pene inferiori. Il giovane aveva chiesto alla corte d’appello la sostituzione della custodia cautelare in carcere con i domiciliari.

Il legale del ragazzo aveva motivato l’istanza con il ravvedimento del suo cliente, il lasso temporale trascorso dai fatti e la possibilità che il ragazzo andasse a scontare la misura dalla madre che vive in un paese vicino Palermo, quindi lontano dal suo ambiente.