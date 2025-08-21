Sulla strada statale 18 in Calabria arriva il “sorpassometro”

sicurezza

Il Comune di Acquappesa, nel Cosentino, mette in campo, lungo la strada statale 18 Tirrena inferiore, il sorpassometro, un dispositivo per la rilevazione automatica e in tempo reale delle manovre di sorpasso non consentite.

Il dispositivo tecnologico sarà attivo dal prossimo 4 agosto, proprio mentre si va ad incrementare il traffico per le ferie estive. L’amministrazione comunale ha presentato il sorpassometro come uno strumento per garantire la sicurezza stradale, controllando il rispetto dei divieti di sorpasso e sanzionando le infrazioni.

