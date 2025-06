Sull’A19 cronaca di un caos annunciato: l’Anas distribuisce acqua agli automobilisti in coda, in serata il traffico torna regolare

I CANTIERI SULL'A19

Gli annunciati provvedimenti per alleggerire il transito scatteranno dal 20 giugno

Come previsto, lungo l’autostrada A19 Catania-Palermo, tra Altavilla Milicia e Bagheria, si registrano 3 km di coda per la presenza di due cantieri di lavoro che rallentano la circolazione e che il 2 giugno avevamo causato un ingorgo di ben 15 km in direzione Palermo. Era intervenuto il governatore della Sicilia Renato Schifani e l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme aveva convocato le ditte appaltatrici per trovare una soluzione in concomitanza con l’arrivo dell’estate e il caldo. I provvedimenti per alleggerire il transito scatteranno dal 20 giugno.

«A partire dalle 15 il traffico si è intensificato e la circolazione è in costante aumento – comunica l’Anas – Alle 18 si sono registrate complessivamente tre chilometri di coda con flussi di circolazione in aumento, nella carreggiata che conduce a Palermo. Nel dettaglio: si sono registrati due chilometri di coda nel territorio di Casteldaccia ed un chilometro in quello di Bagheria, per via dei rientri dell’utenza dalle località balneari verso il capoluogo siciliano».

L’Anas ha messo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti, al fine di agevolare gli spostamenti. «È stato anche predisposto un presidio all’interno della piazzola di sosta al km 12,150, in direzione Palermo, con operatori pronti a distribuire bottiglie d’acqua in caso di necessità», conclude l’Anas.

In serata il traffico è tornato regolare. L’Anas ha comunicato che è tornata alla normalità la viabilità lungo l’autostrada Catania-Palermo, all’altezza di Altavilla Milicia e Bagheria dove, per la presenza di due cantieri di lavoro, si erano registrate code di oltre 3 km a partire dalle 18. Soddisfatto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani: «Si è fatto un ottimo lavoro di squadra».