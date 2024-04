Sull’Etna c’è la neve fuori stagione ma nei prossimi giorni torna il caldo (anche 30° C): clima sempre più pazzo

Il meteo

Le previsioni di questo aprile condizionato dal gelo artico

Clima impazzito e non è ormai solo un modo di dire. Ce ne accorgiamo sempre di più e a maggior ragione in questo aprile che sembra dicembre. Non è un caso che ieri mattina l’Etna appariva imbiancato come raramente si vede a fine aprile. Ma che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Secondo gli esperti si passera dal freddo artico al caldo africano e nel prossimo week end si toccheranno punte di 30 gradi all’ombra.

Questo è almeno quanto prevede Andrea Garbinato, responsabile de iLMeteo.it, che conferma una marcata “altalena meteo” che porterà verso il clima nordafricano di primavera con 30 gradi al Centro-Sud, e quindi 10° C oltre le medie del periodo di aprile.Quest’anno, complice l’intenso raffreddamento dell’area scandinava durante l’inverno (con punte di – 44°C), le irruzioni da Nord sono state decisamente più significative con la neve che ha imbiancato le Alpi, ma soprattutto l’Appennino fino in Calabria intorno ai 1000 metri e come si è visto anche l’Etna da quota 2000 in poi.