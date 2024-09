Sventato il furto di un’auto durante i controlli di “Movida sicura” a Catania

Territorio

Diverse le persone sottoposte a controllo, i motocicli e i veicoli fermati e controllati

Anche in questo weekend di inizio settembre le forze dell’ordine sono state impegnate in un intenso servizio di controllo finalizzato a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nelle zone, soprattutto balneari, frequentate in particolare da giovani e turisti.

I controlli interforze anche in questo fine settimana sono stati disposti con ordinanza del Questore di Catania che ha organizzato, secondo il nuovo modulo realizzato ad hoc per la stagione estiva concordato in sede di riunione tecnica di coordinamento tra le forze dell’ordine coinvolte, la redistribuzione delle pattuglie sul territorio e una capillare attività di vigilanza, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tra il Prefetto di Catania e i vertici delle Forze di polizia ed in relazione alla necessità di prestare attenzione alle zone più frequentate durante la stagione estiva.

Nel dettaglio, gli agenti della Questura, con il supporto operativo del personale della Polizia Scientifica, unità di rinforzo del Reparto Mobile e il coordinamento di un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, coadiuvati da personale della Polizia Locale hanno assicurato un pattugliamento fisso e dinamico, oltre che nella zona del centro storico, anche nelle aree che, generalmente, vedono un considerevole afflusso di persone, con particolare attenzione a quella di piazza Nettuno e dintorni, che in questo periodo risulta affollata anche con la presenza di famiglie e bambini.

I controlli si sono estesi oltre che al centro storico (piazza Vincenzo Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Filomena, via Gemmellaro) anche lungo tutto il lungomare, fino a piazza Mancini Battaglia, anche questa zona molto frequentata in questo periodo, dove gli agenti della Polizia di Stato con i militari della Guardia di Finanza hanno assicurato un costante pattugliamento nel corso della intera notte.

In queste zone, gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno vigilato sulle condotte delle diverse persone presenti, come pure per prevenire e contrastare situazioni di spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i più giovani.

Particolare attenzione è stata rivolta nella citata area di piazza Nettuno in ordine al rispetto delle norme del Codice della Strada, con la contestazione di 7 sanzioni in particolare per mancato uso del casco alla guida di motocicli con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e per infrazioni legate al divieto di sosta.

Nella zona di piazza Nettuno sono stati effettuati controlli amministrativi agli esercenti della zona a cura del personale della Polizia Locale- Annona.

Sempre costante l’attenzione rivolta al contrasto del tedioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi; nella circostanza sono stati 4 trovati ad esercitare l’illecita attività, tutti catanesi e, pertanto, sono scattate le previste sanzioni amministrative. Per due, un 21enne e un 63enne, è scattata la denuncia per la violazione del DACUR in ordine al quale gli era stata inibita la frequentazione di quella zona.

Inoltre nel corso dei servizi di controllo, unitamente alla Polizia Locale, un uomo dell’ 87 è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, risultando positivo all’ alcol test.

Le pattuglie della Polizia di Stato impegnate nel controllo delle aree della movida hanno notato un giovane che si aggirava con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta e lo hanno sottoposto a perquisizione trovandogli addosso un martellino frangivetro, di quelli utilizzati per rompere i vetri delle auto, che è stato sequestrato. Il giovane del 2006, con precedenti di polizia per furto di moto, è stato denunciato per porto abuso di chiavi alterate o grimaldelli.

Complessivamente, sono state identificate 190 persone di cui 29 con precedenti penali, sono stati sottoposto a controllo 92 veicoli.

L’azione dei militari dei Carabinieri, con l’impiego di equipaggi delle Compagnie di Fontanarossa e Piazza Dante, nonché “gazzelle” del Nucleo Radiomobile di Catania si è svolta nel quartiere San Cristoforo, Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia, Piazza Europa, Lungomari Ognina e Kennedy, dove i militari dell’ Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché la guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

Nello specifico, sono state controllate 66 persone, tra fruitori della movida/utenti della strada e 41 veicoli. Inoltre, sono state riscontrate 7 contestazioni con importo complessivo di € 3000 circa, tra cui 2 per guida senza casco, con il fermo del relativo scooter, 1 per mancata assicurazione del veicolo, 1 mancato uso delle cinture, 3 per mancata revisione. Tali attività hanno quindi garantito, attraverso la capillare presenza dei posti di controllo dell’Arma, il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei numerosi cittadini e turisti che in questo periodo affollano il centro storico di Catania e il lungo il lungomare, ove sono presenti numerose attività ricreative, impedendo tra l’altro, il parcheggio indiscriminato dei veicoli o la guida pericolosa di scooter e auto.

Con riguardo all’azione contrasto alla guida sotto l’effetto di alcool, è stato organizzato un dispositivo di prevenzione composto da diverse pattuglie, tutte munite di etilometro. All’esito dei controlli, che hanno interessato 12 conducenti sul Lungomare Ognina, Piazza Europa e il Lungomare Viale Kennedy, nessuna persona è stata trovata alla guida in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico rilevato infatti è risultato pari a zero o comunque entro i limiti di legge – 0,5 g/l;

Nell’ambito dei controlli antidroga sono state effettuate 6 perquisizioni personali finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere tutte negative.

Nell’aerea circostante Castello Ursino, le pattuglie dei Carabinieri hanno altresì vigilato sull’osservanza del divieto di circolazione di auto, senza rilevare particolari problematicità.

Grazie all’attività preventiva dinamica posta in essere, realizzata attraverso pattuglie su strada e a piedi, nonché posti di controllo sui principali assi viari, non sono stati registrati disordini nello svolgimento della movida notturna