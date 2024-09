Sventato il furto di un’auto in via Barcellona, denunciato un 24 armato di coltello

SAN CRISTOFORO

Il finestrino anteriore era danneggiato e due giovani stavano tentando di allontanarsi

Il tempestivo intervento della Volante ha consentito di sventare il furto di una autovettura nel quartiere San Cristoforo. Nel corso dei servizi serali di controllo del territorio gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono intervenuti in via Barcellona, per la segnalazione di un tentativo di furto in atto di una autovettura.

Giunti sul posto i poliziotti hanno individuato l’autovettura segnalata, che presentava il finestrino anteriore danneggiato. Nei pressi due giovani che, a bordo di uno scooter, alla vista della Polizia hanno tentato di allontanarsi.

A quel punto, repentinamente raggiunti, sono stati fermati dagli agenti e sottoposti a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, nella tasca dei pantaloni di uno dei due, un coltello con manico in legno e lama a uncino, lunga circa dieci centimetri, sottoposto a sequestro.