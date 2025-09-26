Svolta shock nell’inchiesta Poggi: intercettazioni cruciali ignorate, nuove ombre sull’ex procuratore

L'inchiesta

Emergono gravi omissioni nelle indagini sull’omicidio di Chiara i dialoghi sospetti scuotono le fondamenta del caso. La Procura di Brescia accusa l’ex procuratore di Pavia di corruzione

Emergono nuovi elementi che potrebbero segnare una svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi: intercettazioni ambientali, ritenute decisive a carico di Andrea Sempio, unico indagato dall marzo scorso, non sarebbero state considerate o addirittura trascritte parzialmente. Lo evidenzia l’inchiesta parallela della Procura di Brescia, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari proprio nell’ambito del caso Garlasco.

Tra le intercettazioni finite al centro dell’indagine ci sono conversazioni registrate nel 2017 nella vettura di Sempio, poco dopo il suo primo interrogatorio per l’omicidio avvenuto nel 2007. In uno di questi dialoghi, l’amico del fratello della vittima ammette con il padre di aver «cannato» una risposta riguardante lo scontrino che costituiva l’alibi di Sempio, un dettaglio cruciale finito al centro delle accuse. Nei colloqui Andrea Sempio avrebbe anche rivelato di conoscere in anticipo le domande degli inquirenti, riferendosi in particolare a interrogativi sul tracciamento del cellulare.

Altro passaggio chiave riguarda il padre di Sempio, che consigliava al figlio di evitare risposte dettagliate davanti a domande “imbarazzanti”, segnando una strategia difensiva. Su questa linea, la Procura di Brescia ha poi sottolineato la brevità inspiegabile dell’interrogatorio di Sempio di otto anni fa e ha evidenziato come non siano state compiute verifiche bancarie nonostante il rilevante riferimento, emerso da conversazioni non trascritte, a pagamenti «non tracciabili» indirizzati a “quei signori lì”, frasi che avrebbero un forte valore probatorio.