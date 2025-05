Tabacchi lavorati di contrabbando: un arresto a Palermo

Controlli

L'uomo era stato notato dalla Polizia Giudiziaria a bordo di un furgone lungo l'asse viario della città

La polizia ha arrestato a Palermo un uomo che a bordo di un furgone ha trasportato quasi mille chili di tabacchi lavorati di contrabbando. Ad attendere il suo arrivo in un magazzino nella zona di viale Regione Siciliana c’erano due persone che sono state denunciate.

E’ stato il personale in servizio di Polizia Giudiziaria ad aver notato lungo l’asse viario, all’ingresso della città, un furgone che effettuava strane manovre di sorpasso, anche a velocità sostenuta e pertanto, in condizioni di sicurezza, è stato deciso di seguire il mezzo fino a destinazione. Il furgone si era fermato nei pressi di un magazzino in zona “Pagliarelli” dove, ad attenderlo, vi erano due soggetti palermitani che avevano la piena disponibilità di più magazzini all’interno dell’area privata dove era arrivato il furgone.

Gli accertamenti esperiti sul carico hanno permesso di rinvenire, debitamente occultate da bancali di altra merce, nr. 59 scatole di tabacchi lavorati Marca “Marlboro Gold” ed 11 scatole marca “Marlboro Rosse”, per un peso complessivo di circa 924,00 (novecentoventiquattro,00) chilogrammi.

All’esito dell’attività di polizia giudiziaria, l’autista del mezzo è stato tratto in arresto e associato, in un primo momento, alla Casa Circondariale “Pagliarelli-Lorusso” di Palermo.