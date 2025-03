Tamponamento a catena sulla A19: dieci mezzi coinvolti

Viabilità

Ci sono dei feriti che sono stati trasportati in ospedale con due ambulanze

Tamponamento sull’autostrada A19 Palermo-Catania all’altezza di Casteldaccia: dieci i veicoli coinvolti. L’incidente a catena si è verificato in direzione Palermo, creando lunghe code per chilometri. Per chi transita in autostrada ed è diretto nel capoluogo, l’uscita obbligatoria è a Casteldaccia. La polizia stradale di Palermo, sta smistando il traffico sulla statale 113. Nel punto in cui è avvenuto il maxi tamponamento sono presenti anche due ambulanze, che stanno prestando cura ai feriti.

