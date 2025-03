Tamponamento fra due auto nell’Ennese: morta una persona

Viabilità

L'incidente è avvenuto in direzione Catania dell’autostrada A19, al chilometro 142,200, nei pressi di Agira

Incidente mortale nell’Ennese. A causa di un tamponamento che ha coinvolto due auto, è al momento chiusa la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, al chilometro 142,200, nei pressi di Agira. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona, una donna, è deceduta.

Nell’impatto altre due persone sono rimaste ferite. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il traffico è indirizzato sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti le Forze dell’ordine, l’elisoccorso del 118 e le squadre Anas per consentire il ripristino della regolare viabilità.

