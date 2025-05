Taormina, domenica prossima sarà fatto brillare il costone pericolante di via Garipoli: sarà chiusa anche l’A18

PROTEZIONE CIVILE

L’operazione è programmata per le 7 di domenica 18 maggio. Il Centro operativo avanzato (Coa) s'insedierà sabato alle 9.30 al piano terra del parcheggio Lumbi

Sarà fatto brillare, per la messa in sicurezza, il costone roccioso sovrastante la via Garipoli, a Taormina. L’operazione è programmata per le 7 di domenica 18 maggio. Il Centro operativo avanzato (Coa) s’insedierà sabato alle 9.30 al piano terra del parcheggio Lumbi di Taormina.

Per mitigare i rischi ed alleviare i disagi alla collettività, è stata predisposta una apposita pianificazione di Protezione civile per mettere a punto gli interventi in vista della detonazione e nelle zone più a rischio sono state interdette e sarà evacuata la popolazione che risiede nei fabbricati limitrofi all’area dell’esplosione.