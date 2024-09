Taormina, l’avvocato catanese Di Mauro trovato morto in via Garipoli: indagini per ricostruire cosa è accaduto

La tragedia

Il professionista aveva 42 anni. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i contatti e gli spostamenti delle ultime ore

È stato trovato oggi a Taormina intorno alle 13 il corpo senza vita dell’avvocato Domenico Di Mauro, 42 anni. A fare la scoperta e ad allertare le autorità un uomo che si stava recando nel la vicina statua della Madonna di Lourdes in via Garipoli. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione.

Al momento del ritrovamento l’uomo, già deceduto per via dei traumi riportati dopo quella che appare una caduta da molti metri di altezza, era senza documenti e cellulare.