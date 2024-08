Temporale nel Catanese: disagi all’aeroporto e voli dirottati su Palermo

Catania

La Sac ha comunicato la posibilità di ritardi sia nelle partenze che negli arrivi

Un forte temporale si è abbattuto sulla provincia di Catania, ma lambendo la città, procurando però allagamenti e disagi. Pioggia battente e grandine anche sull’Etna. Problemi anche all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini dove una decina di voli sono stati dirottati su Palermo. Il mancato arrivo delle aeromobili crea problemi per i voli in partenza e quindi ci potrebbero essere ritardi anche nei voli in partenza da Fontanarossa.

Violenti nubifragi hanno interessato il versante orientale della Sicilia. Disagi e allagamenti si sono registrati a Catania e provincia, in particolare nei comuni di Mirabella Imbaccari, Grammichele, Mineo, Ramacca, Caltagirone e Maletto. Segnalate anche grandinate. Allagamenti anche a Piazza Armerina nell’ennese ed in provincia di Ragusa.

