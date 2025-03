Tenta di entrare allo stadio con un petardo nello zaino: daspo di un anno per tifoso etneo

Catania

Un 20enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di artifizi pirotecnici

Ha tentato di entrare allo stadio con un petardo nello zaino, ma è stato subito fermato dalla Polizia di Stato. Un tifoso catanese di 20 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di artifizi pirotecnici, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il giovane ultras ha cercato di eludere i controlli nella zona di “pre-filtraggio” per accedere in Curva Nord, in occasione dell’incontro di calcio “Catania – Crotone”, valevole per il Campionato di serie C, disputatosi il 23 marzo scorso, nello stadio “Angelo Massimino” di Catania.

Il 20enne ha provato ad eludere il controllo dello steward preposto al varco, cercando di entrare velocemente nello stadio. Il suo comportamento, però, non è sfuggito ai poliziotti della Questura di Catania che l’hanno immediatamente fermato. Una volta perquisito, è stato trovato in possesso del petardo che è stato recuperato e sequestrato dagli agenti per poi essere distrutto in sicurezza dai poliziotti del nucleo artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

Il tempestivo intervento della Polizia ha consentito di scongiurare possibili azioni pericolose in grado di compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica, prima, durante e dopo la partita.

Inoltre, il giovane tifoso è stato daspato, in tempo reale, dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura, presenti sul posto a seguito dei rafforzati servizi di controllo predisposti, già dallo scorso anno, dal Questore di Catania per rendere più incisiva, immediata ed efficace l’azione di prevenzione dei cosiddetti reati “da stadio”.

In questo modo, le condotte che rischiano di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, durante gli incontri di calcio, possono essere contestate subito, con la contestuale emissione dei provvedimenti di prevenzione, come avvenuto in questa circostanza con i poliziotti della Divisione Anticrimine che, sul posto, hanno redatto, emesso e notificato il Daspo al 20enne.