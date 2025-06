Tenta di entrare in carcere a Enna con la droga nelle calze: bloccato all’ingresso

Penitenziaria

L'intento dell'uomo era probabilmente quello di consegnare la sostanza stupefacente ad un parente

Aveva nascosto la droga, cocaina e hashish nelle calze probabilmente con l’intento di consegnare la sostanza stupefacente ad un suo parente detenuto. La polizia penitenziaria di Enna lo ha bloccato prima che facesse ingresso in carcere e lo ha arrestato. L’uomo, un trentenne residente nella provincia di Enna, con diversi procedimenti penali a carico, si è presentato al reparto colloqui della casa circondariale di Enna «Luigi Bodenza» per fare visita ad un parente. «Dall’inizio dell’anno a oggi sono oltre 80 le notizie di reato comunicate dalla polizia penitenziaria di Enna alla procura della Repubblica ennese, reati di vario genere commessi in solo 5 mesi dai reclusi e dai loro familiari – dice Filippo Bellavia consigliere nazionale dell’Uspp, sindacato autonomo della polizia penitenziaria – Malgrado la grave carenza di poliziotti ed i turni di servizio massacranti che siamo costretti a fare al carcere di Enna, non arretreremo di un solo centimetro in materia di sicurezza».

