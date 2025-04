Tenta di lanciare un involucro con la droga dentro il carcere in piazza Lanza: arrestato

Catania

Il giovane ha cercato di far perdere le proprie tracce allontanandosi di corsa, ma agenti di Polizia lo hanno bloccato

Agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale di Catania Piazza Lanza hanno arrestato un giovane che aveva tentato di lanciare un involucro contenente sostanza stupefacente all’interno del carcere. Il gesto è stato notato da un agente in servizio sul muro di cinta. Il giovane ha cercato di far perdere le proprie tracce allontanandosi di corsa, ma altri agenti lo hanno bloccato e arrestato. E’ stato trovato con un involucro contenente della sostanza stupefacente che doveva essere lanciata all’interno del penitenziario, destinata a detenuti. Lo rende noto il segretario nazionale del sindaco Consipe, Francesco Davide Scaduto, esprimendo «gratitudine nei confronti del reparto di polizia penitenziaria catanese, per il suo quotidiano impegno nella prevenzione e nel mantenimento dell’ordine della sicurezza all’interno del penitenziario, che con i pochi strumenti a disposizione riesce nel raggiungere i suoi obiettivi».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA