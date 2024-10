Tenta il suicidio attraversando l’autostrada: salvata dalla Polizia Stradale

il caso

Tragedia sfiorata lungo la A18

Vola suicidarsi attraversando l’autostrada nel tentativo di farsi investire da un’auto. Ma per fortuna è stata salvata dalla Polizia Stradale. Ad accorgersi della presenza di una donna sull’autostrada A18 è stata una pattuglia che ha immediatamente attivato tutte le necessarie procedure per soccorrerla in tempi rapidi e in assoluta sicurezza.

Senza preoccuparsi del pericolosissimo susseguirsi di auto, a velocità sostenuta, la donna, in evidente stato di confusione e disorientamento, ha tentato di attraversare la carreggiata in modo trasversale, camminando dalla corsia d’emergenza verso la corsia di sorpasso.