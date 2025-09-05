Tenta rapina in una tabaccheria nel Messinese: arrestato

Carabinieri

Il rapinatore era fuggito via a bordo di una bicicletta dopo che i titolari si erano rifiutati di consegnargli l'incasso della giornata

I Carabinieri hanno arrestato un giovane ritenuto responsabile di una tentata rapina ai danni di una rivendita di tabacchi, a Torregrotta, in provincia di Messina. L’indagato, con il volto coperto e armato di un coltello, secondo una ricostruzione degli investigatori, si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e, alla presenza di alcuni clienti, rivolgendosi al titolare e alla commessa della tabaccheria, gli avrebbe intimato la consegna dell’incasso giornaliero. Al loro rifiuto il rapinatore è fuggito via a bordo di una bicicletta. I carabinieri, in seguito ad una segnalazione al 112, sono intervenuti sul posto. Avviate le ricerche, hanno individuato il presunto responsabile della tentata rapina. Al giovane sono stati concessi gli arresti domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA