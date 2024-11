Tentano di fuggire con un centinaio di dosi di droga addosso: arrestati due 18enni

Catania

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, alle 4.30 circa, nei pressi di via Capo Passero, l’attenzione degli agenti della Squadra Volanti è stata catturata da due persone notate con alcune buste in mano

Avevano un centinaio di dosi di sostanza stupefacente addosso quando il loro maldestro tentativo di fuggire è stato interrotto dalla Polizia di Stato che li ha bloccati ed arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Protagonisti della vicenda sono due catanesi di 18 anni, uno dei quali con precedenti penali per il medesimo reato.

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, alle 4.30 circa, nei pressi di via Capo Passero, l’attenzione degli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania è stata catturata da due persone notate con alcune buste in mano. I due soggetti, alla vista della Polizia, si sono allontanati rapidamente rifugiandosi all’interno di uno stabile. I poliziotti si sono ulteriormente insospettiti ipotizzando che si potesse trattare di spacciatori, dato che la zona è nota per essere una piazza di spaccio. A quel punto gli agenti hanno iniziato un’attività di osservazione in attesa di verificare cosa stesse accadendo. Dopo pochi minuti, i due giovani sono effettivamente usciti dal portone dello stabile, ma, accortisi della presenza dei poliziotti, si sono nuovamente dati alla fuga.

L’intervento immediato degli agenti ha permesso di bloccarli e sottoporli a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire un centinaio di involucri contenenti marijuana e cocaina, confezionata in singole dosi, pronte per essere smerciate. Gli stessi avevano anche una radiolina ricetrasmittente, presumibilmente utilizzata per allertare le vedette della zona circa l’arrivo dei poliziotti.