Tentano di rubare un’auto con grimaldelli e chiavi alterate: scoperti e denunciati dai carabinieri

Nel Catanese

I due sorpresi ad armeggiare su una berlina parcheggiata a margine della carreggiata, in via Bologna a Mascalucia

La tempestiva reazione dei Carabinieri della Tenenza di Mascalucia ha consentito di denunciare un 39enne di Belpasso (CT) ed un 44enne di San Pietro Clarenza i quali, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, sono ritenuti responsabili di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e, solo per quest’ultimo, di aver condotto un autoveicolo senza la patente di guida.

Intorno alle 17.00, durante un servizio di pattuglia, i militari in transito lungo via Bologna hanno notato due individui intenti ad armeggiare con sospetto su una berlina parcheggiata a margine della carreggiata, con l’evidente intento di forzarla. Impossibilitati a fermarsi nell’immediato, i Carabinieri hanno effettuato una manovra repentina per invertire la marcia e tornare sul posto. Nel frattempo, i due, accortisi della pattuglia, si sono affrettati a risalire a bordo di una monovolume di colore grigio, nel tentativo di allontanarsi, ma sono stati prontamente intercettati e bloccati dai militari.

Sottoposti a controllo, i militari hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, rinvenendo nel vano portaoggetti della portiera vari arnesi idonei allo scasso e un martelletto frangivetro. Successivamente, attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, è stato possibile corroborare i sospetti dell’equipaggio, verificando i movimenti dei due indagati nei pressi del veicolo preso di mira.