Tentata concussione a Lampedusa, indagato il direttore generale dell’Enac Quaranta

Avvisi

Sono 12 gli indagati, a vario titolo, nel procedimento che tratta anche presunte pressioni nei confronti di Gaetano Tafuri e Giovanni Amico, allora, rispettivamente, presidente e direttore dello scalo agrigentino

Un avviso di conclusione indagini, per tentata concussione, è stato emesso dalla Procura di Agrigento nei confronti del direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, nell’ambito di un’inchiesta sull’aeroporto diLampedusa. Sono 12 gli indagati, a vario titolo, nel procedimento che tratta anche presunte pressioni nei confronti di Gaetano Tafuri e Giovanni Amico, allora, rispettivamente, presidente e direttore dello scalo, per «dare indebitamente in sub concessione a Giacomo Cusumano la gestione del deposito dicarburante nell’aeroporto di Lampedusa». Parte offese sono Tafuri, Amico, Ast aeroservizi, la Regione Siciliana e il Mit.

L’avviso di garanzia è stato firmato dal procuratore di Agrigento, Giovani Di Leo, e dal sostituto Rita Barbieri e ipotizza il reato di tentata concussione, oltre che per Quaranta, per altri sette indagati tra dirigenti nazionali e locali dell’Ente nazionale per l’aviazione civile. Sono Fabio Marchiandi, Marco Di Giugno, Arianna Ciani, Gabriele Squillaci, Antonino Buttafuoco, Pietro Bonfiglio e Gaetano Palmeri. Secondo l’accusa, «con minacce, ponevano in essere atti idonei» per «costringere Tafuri e Amico” a «dare indebitamente in concessione a Giacomo Cusumano la gestione del deposito di carburante sito all’interno dell’aeroporto di Lampedusa sull’aera demaniale già arbitrariamente occupata da società tutte riconducibili a Cusumano», che è tra i destinatari dell’avviso di conclusione indagini. Il deposito nel tempo avrebbe «raggiunto l’estensione di circa 2.010 metri quadrati, ma – contesta la Procura di Agrigento – sulla base di provvedimenti di concessione e proroga illegittimi rilasciati dall’Enac dal 6 febbraio 2004 al 14 febbraio 2019».

Gli indagati, contesta ancora la Procura di Agrigento, si sarebbero avvalsi del «contributo morale e materiale di tre consulenti legali di Cusumano: Nunzio Pinelli Fumagalli, Giuseppe Pinelli e Verona Petrella», quest’ultima, si legge nell’avviso di conclusione indagine, moglie di Marco Di Giugno, dirigente della direzione analisi giuridiche e contenzioso di Enac.