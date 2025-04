Tentata estorsione a Brt, il boss “Pippu ‘u niuru” è indagato, ma il gip ha rigettato la misura cautelare

LE INDAGINI

Pippo ‘u niuru’ Intelisano è un personaggio chiave della storia criminale di Catania. Il suo arresto, intorno al 1998, forse è stato determinante per gli equilibri di Cosa nostra. “Uomo d’onore” – lo avrebbero “pungiuto” direttamente i corleonesi – è stato ai vertici del gruppo di Monte Po, per “investitura” di Natale Di Raimondo, oggi collaboratore di giustizia. Intelisano senior è stato condannato per sei omicidi, commessi trent’anni fa, per cui sta scontando l’ergastolo nel carcere di Sulmona in regime di alta sicurezza.