Tentato omicidio a Palermo, Lupo resta in carcere

Giudiziaria

L'uomo è accusato di aver sparato contro il dipendente della Reset Antonino Fragali, rimasto ferito

Il tribunale del riesame presieduto da Annalisa Tesoriere ha confermato la misura cautelare in carcere per Francesco Lupo, accusato di tentato omicidio domenica 22 dicembre ai danni del dipendente della Reset Antonino Fragali ferito con diversi colpi di pistola nei pressi del cimitero dei Rotoli. Il riesame ha accolto l’istanza degli avvocati difensori di Lupo, Giovanni Castronovo ed Enzo Giambruno escludendo l’aggravante della premeditazione che era stata contestata all’indagato. Gli agenti di polizia stanno proseguendo le indagini per risalire ai due complici di Francesco Lupo che sarebbero stati immortalati dalle telecamere presenti nella zona del cimitero. Una che si trovava alla guida dall’auto presa a noleggio e un’altra che ha seguito da vicino l’azione di Lupo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA