Tentato omicidio al mercato ittico di Trapani, fermato un 50enne

Indagini

I fatti risalgono al 26 ottobre scorso e avvennero nel corso di una lite tra due lavoratori del mercato

Un uomo di 50 anni è stato fermato dagli agenti della Questura di Trapani per il tentato omicidio di un pescivendolo avvenuto il 26 ottobre al mercato ittico. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la mattina del 26 ottobre sarebbe scoppiata una lite fra i due uomini, entrambi a lavoro al mercato. Il cinquantenne si sarebbe allontanato per poi tornare con in mano un coltello di quelli utilizzati per sfilettare il salmone o i tonni e colpire l’altro al braccio e alla schiena. Il ferito è stato soccorso da due passanti e ha chiesto di essere accompagnato in Questura per sporgere querela, ma una volta arrivato le sue condizioni si sono aggravate.