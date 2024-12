Tentato omicidio davanti al cimitero dei Rotoli a Palermo

Indagini

Gli spari durante un litigio

Un uomo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco davanti al cimitero dei Rotoli, a Palermo. La vittima stava litigando con una persona quando questa ha estratto una pistola e l’ha ferito gravemente al torace. L’uomo è stato soccorso dai sanitari dei 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia.Le indagini sono condotte dalla polizia.

Antonino Fragale di 43 anni è l’uomo ferito ed è un operaio della Reset, azienda partecipata del Comune. Si occupa del verde pubblico al cimitero dei Rotoli, dove è avvenuta l’aggressione. Oggi non era di turno.