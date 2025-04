Tentò di uccidere un connazionale, romeno fermato a Sciacca

Nell'Agrigentino

Dopo essersi reso irreperibile, l’indagato è stato rintracciato e condotto in carcere

Carabinieri e polizia hanno fermato a Sciacca un romeno di 54 anni, domiciliato ad Agrigento, accusato del tentato omicidio di un connazionale avvenuto nella città dei Templi lo scorso 25 marzo, quando al culmine di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe colpito più volte al torace con un coltello un connazionale 34enne, ferendolo gravemente. Dopo essersi reso irreperibile, l’indagato è stato rintracciato a Sciacca e condotto in carcere, in attesa della convalida della misura da parte del Gip.

