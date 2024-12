Terme Sciacca e Acireale, pronto il bando della Regione per cercare partner privati

il futuro

Stanziati 90 milioni di euro. I privati dovranno cofinanziare l’operazione con 94 milioni di euro

Sono stati pubblicati sul sito web della Regione Siciliana gli avvisi esplorativi per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato per i due complessi termali di Sciacca, nell’Agrigentino, e di Acireale, nel Catanese. Gli avvisi che riguardano la concessione per la progettazione, l’esecuzione dei lavori e la gestione dei due complessi termali, sono consultabili sul portale del dipartimento regionale Tecnico, al seguente link.