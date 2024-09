Termini Imerese, riapre domani lo svincolo sull’autostrada Palermo-Catania

Lavori conclusi

Verrà riaperto al traffico domani mattina, sabato 21 settembre, lo svincolo di Termini Imerese sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dopo i lavori di messa in sicurezza effettuati dall’Anas. Alla cerimonia, in programma alle 10, sarà presente il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commissario straordinario per gli interventi sulla A19.

Lo svincolo era chiuso dal 19 febbraio e, secondo le previsioni, i lavori dovevano durare otto mesi. La chiusura è stata necessaria al fine di consentire gli urgenti interventi strutturali per mettere in sicurezza lo svincolo.

