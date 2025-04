Terna risistema la rete elettrica tra Catania e Siracusa, saranno tolti 143 tralicci

energia

Con l’avvio, da parte della Regione siciliana, dell’iter autorizzativo per il riassetto della rete elettrica nel Siracusano e nel Catanese, Terna pubblica l’avviso con l’elenco delle particelle delle aree potenzialmente interessate dall’intervento. Lo scrive in una nota Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, che investirà circa 20 milioni di euro. L’opera rientra nell’ambito degli interventi connessi alla realizzazione dell’elettrodotto Paternò-Pantano-Priolo e prevede la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato a 150 kV, lungo circa 6 km, che collegherà l’esistente stazione elettrica di Terna ad Augusta alla cabina primaria «Augusta 2», di proprietà del distributore locale. La nuova infrastruttura incrementerà la resilienza e l’efficienza della rete elettrica locale e migliorerà l’affidabilità e la qualità del servizio di trasmissione dell’energia nell’area.