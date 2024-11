Terreni, case, beni aziendali di famiglia e polizze: confiscati a Catania i beni di Salvatore Fiore

CARABINIERI

II carabinieri di Catania hanno eseguito un decreto di confisca di beni mobili ed immobili per un valore che si aggira intorno ai 400mila euro emesso dal Tribunale, nei confronti di Salvatore Fiore, pluripregiudicato 56enne catanese ritenuto affiliato a Cosa Nostra etnea, militante nel gruppo criminale del Villaggio Sant’Agata, attualmente detenuto a seguito dell’operazione Dokks.

Disposta inoltre per l’uomo, condannato definitivamente per associazione mafiosa, rapina, sequestro di persona, possesso di armi, estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti, la sorveglianza speciale per 3 anni e 6 mesi con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.