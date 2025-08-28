Terza notte di spari a Catania: colpita una panineria del Villaggio Sant’Agata

L'ennesimo episodio

Gli spari questa notte in viale Da Verrazzano. Indagano i carabinieri della compagnia Fontanarossa

Terza notte di fila. Questa volta però la scarica di proiettili ha avuto come bersaglio una panineria del Villaggio Sant’Agata di Catania. Precisamente al civico 152 di viale Giovanni Da Verrazzano. I fori stamattina erano ben visibili sulla vetrata dell’attività commerciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Fontanarossa. Per i rilievi sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifica. L’inchiesta è in mano alla procura Etnea, che sta cercando di capire i collegamenti fra i vari episodi avvenuti in meno di 72 ore.

