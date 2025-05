Cadaveri bimbi sbarcati a Lampedusa, il disperso è lo scafista del gommone che si è gettato in mare

Tragedie

I migranti, che viaggiavano su quel natante, raccontano le 30 ore di odissea in mare

Esasperato dall’assenza di acqua e cibo lo scafista del gommone su cui viaggiavano 63 migranti e tre vittime, compresi due bambini di due anni, si è gettato in mare in zona sar Maltese, sabato scorso, prima del soccorso effettuato dal veliero Nadir. L’uomo, un nigeriano, ufficialmente risulta disperso, perché il corpo non è stato trovato. E’ quanto emerge, a 48 ore dallo sbarco a Lampedusa, dai racconti dei sopravvissuti che sono stati sentiti dalla polizia e dal team di psicologi della Croce Rossa italiana.