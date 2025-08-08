“Ti taglio la gola e poi mi faccio l’ergastolo”: arrestato convivente violento

Caltanissetta

Nell’ultimo periodo il quarantaduenne è stato più volte denunciato alla Procura sempre per maltrattamenti in famiglia

Avrebbe aggredito la convivente, picchiandola, e poi l’avrebbe minacciata dicendole che le avrebbe dato fuoco, tagliato la gola per poi farsi l’ergastolo. E’ l’accusa contestata dalla polizia di Caltanissetta a un quarantaduenne che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Agenti delle Volanti della Questura sono arrivati a casa della coppia dopo una chiamata al 112 e, hanno trovato la donna scossa e impaurita chiusa in camera da letto e l’uomo in forte stato di agitazione. Nell’ultimo periodo il quarantaduenne è stato più volte denunciato alla Procura sempre per maltrattamenti in famiglia. Dopo gli adempimenti di rito, su disposizione della sostituto procuratore di turno, l’arrestato è stato condotto in carcere.

