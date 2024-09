Tiene aperto chiosco-bar a Santa Tecla violando ordine di chiusura: denunciato

Nell'Acese

L'esercizio commerciale, all’interno di un solarium, era stato oggetto di un’attività di controllo svolta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale, durante la quale è stato possibile contestare alcune irregolarità

Ha continuano a mantenere aperto il chiosco-bar nonostante il provvedimento di chiusura dell’attività per la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Per questa ragione, il titolare di un esercizio nella frazione di Santa Tecla è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale che hanno avuto modo di verificare l’inosservanza dell’ordine di chiusura durante un servizio di pattugliamento del territorio.

Nelle scorse settimane, il chiosco-bar, situato all’interno di un solarium, era stato oggetto di un’attività di controllo svolta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale, durante la quale è stato possibile contestare alcune irregolarità a cominciare dalla somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione dal momento che non è stata presentata al Comune la necessaria Scia di tipo B. In quella circostanza, come previsto dalla legge, il competente organo comunale ha emesso l’Ordinanza di chiusura immediata dell’esercizio, notificata al gestore il 23 agosto scorso. Incurante del provvedimento, l’attività è rimasta aperta, così hanno rilevato gli agenti del Commissariato che, quindi, oltre a deferire il titolare alla Procura, hanno nuovamente chiuso il chiosco-bar con l’apposizione dei sigilli.