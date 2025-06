Tiktoker palermitano tenta il suicidio: è grave

Social

Fabrizio Cek non avrebbe retto all'ennesimo attacco sui social

È ricoverato in gravi condizioni al Trauma Center di Villa Sofia di Palermo, Fabrizio Cek, tiktoker palermitano di 33 anni, dopo un tentativo di suicidio. Il giovane, residente allo Zen, è un volto noto sui social, in particolare su TikTok, dove aveva superato i 18 mila follower. La sua firma, un tormentone che lo ha reso popolare, era l’intercalare ad ogni frase della parole Cek. Come riporta il sito il “Quotidiano di Palermo”, il ragazzo avrebbe tentato il suicidio dopo l’ennesimo attacco sui social. Oggi sono stati numerosi i tiktoker palermitani ad augurargli di riprendersi presto.

