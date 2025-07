Tir finisce dentro l’uscita d’emergenza della galleria S. Demetrio lungo la Catania-Siracusa: l’autista in codice rosso

Viabilità

Sul posto la polstrada ed Anas per provvedere alla rimozione del mezzo pesante

Alle ore 16:50 la squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Lentini è intervenuta per un incidente stradale all’interno della galleria San Demetrio, lungo la Catania-Siracusa, in direzione Catania.

Un mezzo pesante è finito dentro l’uscita di emergenza della galleria incastrandosi e mettendosi di traverso rispetto alla strada; il conducente è stato subito soccorso dai vigili del fuoco ed affidato alle cure dei sanitari presenti sul posto i quali lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico.