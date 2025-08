Tir scoppia uno pneumatico e “vola” giù da un viadotto sulla A19: grave l’autista

Nel Catanese

L'incidente è avvenuto in territorio di Paternò. Notevoli disagi alla circolazione stradale

Sarebbe stato lo scoppio di uno pneumatico a far perdere il controllo del mezzo ad un autista che stava percorrendo l’A19 in direzione Palermo. L’uomo, originario di Alcamo, alla guida di un tir con rimorchio è precipitato giù da un viadotto, nella località paternese di Sferro, riportando gravi ferite: è stato necessario trasportarlo con l’elisoccorso al Cannizzaro di Catania e versa in condizioni critiche. Il tir ha sfondato il guardrail facendo un volo di alcuni metri. L’incidente ha causato disagi alla circolazione stradale in entrambe le corsie dell’autostrada: tutte e due i tratti interessati all’incidente sono rimasti chiusi al traffico per alcune ore con deviazione a Catenanuova.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA