Tir si ribalta sulla Catania-Siracusa: ad Augusta chiuso un tratto di autostrada

Cronaca

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile

A causa di uno scontro che ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone, è al momento chiusa al traffico l’autostrada Catania-Siracusa, fra i km 25,142 e 22,100, in località Augusta. Il sinistro ha portato al ribaltamento del mezzo pesante con la conseguente perdita del carico che trasportava. Lo rende noto l’Anas. È stata istituita una temporanea deviazione con uscita prevista allo svincolo di Augusta e rientro a Lentini. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

