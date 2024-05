Tonno avariato, 14 persone finiscono al Pronto Soccorso di Trapani

Cronaca

Sono intervenuti i carabinieri del Nas che hanno avviato controlli sulla filiera di distribuzione del prodotto ittico

Quattordici persone sono arrivate al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, con sintomi di intossicazione alimentare dopo aver consumato tonno fresco acquistato in una pescheria della città. Due di loro sono stati ricoverati in osservazione, mentre gli altri sono stati curati e poi dimessi. Sono intervenuti i carabinieri del Nas che hanno avviato controlli sulla filiera di distribuzione del prodotto ittico per accertare la causa della contaminazione.

