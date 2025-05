Tonno rosso non garantito dal sigillo: in Sicilia sequestrati 35 esemplari e multe per 11mila euro

Controlli

La Guardia costiera di Catania ha coordinato un'attività che ha riguardato i distretti anche di Giardini Naxos e Portopalo di Capo Passero

Il Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima Guardia Costiera di Catania, in continuità con recenti e rilevanti attività istituzionali mirate al contrasto di attività illecite legate alla pesca e commercializzazione di “tonno rosso”, ha coordinato e posto in essere ulteriori attività sia in mare che sul territorio, condotte dai propri Comandi Compartimentali, in tutte le aree di giurisdizione della Sicilia Orientale.

L’esito delle attività condotte da “Team Ispettivi” composti da qualificati Ispettori Pesca della Guardia Costiera di Catania, Giardini Naxos e Portopalo di Capo Passero sono confluite nel sequestro di 35 esemplari di tonno rosso corrispondenti a circa 7000 kg di peso.

Gli esemplari oggetto di sequestro si presentavano privi di sigillo di garanzia nonché di idonea documentazione che ne certificasse la tracciabilità e la legale cattura.