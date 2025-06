Tonno rosso pescato illegalmente sequestrato dopo un controllo a Pozzillo: multa di 5.333 euro

Capitaneria di Porto

Il quantitativo di pesce era a bordo di un peschereccio intercettato al largo di Acireale

Otto esemplari di tonno rosso, pescati illegalmente, sono stati sequestrati dalla Capitaneria di porto di Catania dopo un controllo effettuato nel porto di Pozzillo a un peschereccio intercettato al largo di Acireale. Nei confronti del comandante è stato elevato un verbale amministrativo di 5.333 euro. Altri sei esemplari di tonno rosso, privi di tracciabilità, trovati su un furgone isotermico, sono stati sequestrati da ispettori pesca della guardia costiera di Catania. Il conducente del mezzo è stato sanzionato con una ammenda di 2.666 euro.