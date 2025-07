Torna l’anticiclone africano sulla Sicilia: durerà di meno ma temperature ancora più alte

il meteo

Un’irruzione di aria accompagnata dall’afa che dividerà l’Italia in tre

Promette temperature più alte rispetto a quelle della fine dello scorso giugno, ma per pochi giorni e specialmente al sud, la nuova ondata di caldo africano attesa da lunedì in Italia.

Un’irruzione di aria accompagnata dall’afa che dividerà l’Italia in tre: fino a 44 gradi al meridione, temperature calde ma nella media al centro, e instabilità e più fresco al nord. A determinare questo scenario variegato, che peraltro cambierà tra giovedì e venerdì prossimi, è una depressione sul Mediterraneo occidentale, in particolare sulle Baleari, che richiamerà correnti di aria calda dal Nord Africa, interessando principalmente il sud. Le previsioni sono di Daniele Grifoni, meteorologo del Consorzio Lamma tra Regione Toscana e Cnr.

«A differenza dell’ultima ondata di calore di giugno, quando c’è stato lo spostamento di una zona di alta pressione dall’Africa all’Italia – spiega Grifoni – non si tratta di un vero e proprio anticiclone, che si caratterizza anche dalla compressione di masse d’aria molto calda nei bassi strati, ma solamente dell’afflusso di correnti attivate dalla depressione suddetta». E «l’anticiclone delle Azzorre, che dominava l’estate negli anni ’80 e non solo, precisa, «non risulta coinvolto in questa fase, anche se nei giorni scorsi ha portato in Italia una massa d’aria più fresca».

Fatto sta che «in Sicilia, Puglia e nella Calabria ionica – aggiunge – da lunedì si potranno toccare i 44 gradi nelle zone interne. Un caldo che potrà essere afoso, quindi meno sopportabile, che però durerà fino a giovedì-venerdì, quando dovrebbero arrivare correnti di origine atlantica che abbasseranno le temperature in maniera consistente».

Nel frattempo il weekend che si apre domani vedrà un aumento delle temperature, ma non da bollino rosso. Sono infatti in aumento, domenica, i bollini arancioni del ministero della Salute, che indicano il rischio caldo per la salute dei più fragili. Se domani sono due, Palermo e Perugia, le città in arancione, domenica salgono a sei: oltre a due centri urbani suddetti, Bari, Cagliari, Campobasso e Roma, in base al bollettino sulle ondate di calore del ministero che prende in considerazione 27 centri urbani.