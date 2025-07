Torna operativa la pista dell’aeroporto di Catania: rimossa la gru che aveva paralizzato lo scalo per tre ore

il caso

Una decina i voli dirottati su Comiso e Palermo, il Delta da New York deviato a Roma

Una gru bloccata del cantiere di Rfi, impegnata nei lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario che consentirà di allungare la pista, ha creato il caos all’aeroporto di Fontanarossa a Catania. La Sac ha infatti dovuto chiudere la pista bloccando sia gli atterraggi che i decolli. La pista è stata riaperta intorno alle 10 quando la gru è stata rimossa.

Forti disagi per i passeggeri, molti dei quali sono rimasti in aeroporto nell’attesa di potere partire. Sono stati ad esempio dirottati a Roma il volo Delta da New York, il volo per Malta è tornato indietro, mentre a Palermo sono atterrati i voli Ryanair provenienti da Pisa e Roma e Easyjet da Ginevra. La Sac in un comunicato aveva parlato di «decisione presa a causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea, dovuta alla presenza di ostacoli lungo le rotte di atterraggio e decollo situate a ovest della pista» specificando che il problema era legato ad una gru, impegnata nei lavori di Rfi, bloccata per un guasto sulla pista.

«Intorno alle 7 – ha raccontato il professore dell’Università di Catania Rosario Faraci che era a bordo del volo da Pisa – e quindi in fase di discesa il comandante ci ha informato che saremmo atterrati a Palermo perché a Catania, a causa di una gru rimasta ferma in prossimità della pista, non era possibile atterrare in sicurezza. Ovviamente a bordo c’è stata sorpresa perché nessuno poteva immaginare che una gru potesse bloccare un aeroporto come Catania. A Palermo, per coloro che erano destinati a Catania c’era il servizio sostitutivo dei pullman. Ma nel piazzale c’era molto caos: per ogni volo almeno tre o quattro pullman con l’attesa sotto il sole. Io ho preferito andare a Palermo e organizzarmi in modo diverso ma a Catania arriverò con sei ore di ritardo».