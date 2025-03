Tornano fino a sabato “I limoni per la ricerca” di Fondazione Veronesi

L'iniziativa di solidarietà

Il grande progetto di lotta ai tumori realizzato in partnership esclusiva con Citrus l'Orto Italiano. Nei supermercati le retine con gli agrumi siciliani varietà primofiore

Una spremuta di salute. Giallo come il sole, profumatissimo, radicato nella tradizione della cucina italiana, il limone è buono e fa bene. Un concentrato di virtù e vitamine che trova spazio dalla colazione alla cena, dalle dissetanti spremute estive alla buccia preziosa per aromatizzare primi, secondi, dolci e piatti goduriosi. E’ già partita la nona edizione de “I limoni per la ricerca”, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi Ets realizzato in partnership esclusiva con la società benefit Citrus l’Orto Italiano, che finanzia il lavoro di medici e ricercatori che dedicano la propria vita alla lotta contro i tumori e che quest’anno per la prima volta è stato patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura. Fino a sabato i limoni siciliani varietà primofiore saranno venduti in speciali retine da 500 grammi distribuite in tutta Italia nei principali supermercati, ipermercati e discount italiani che aderiscono all’iniziativa (l’elenco completo sui siti di Citrus e di Fondazione Veronesi).

«Iniziative come “I limoni per la ricerca” dimostrano il valore straordinario della nostra filiera agroalimentare, che non solo offre prodotti di altissima qualità, ma diventa anche strumento di solidarietà e progresso scientifico – dice Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Valorizzare la frutta italiana, promuovere una filiera etica e trasparente, diffondere i valori di uno stile di vita corretto e sostenere la ricerca scientifica rappresentano al meglio il Sistema Italia. Valorizziamo il lavoro di medici e ricercatori e promuoviamo il nostro patrimonio agroalimentare, garanzia di qualità e benessere».

Al centro: Marianna Palella e Paolo Veronesi alla cerimonia di consegna delle borse di ricerca lo scorso anno

Il limone è ricco di vitamina C e il suo succo è utile per facilitare l’assorbimento del ferro dagli alimenti vegetali. Anche la buccia, commestibile nei limoni non trattati, contiene questa vitamina e aggiunta ai piatti, grazie al suo aroma, consente di limitare sale e zucchero«Fondazione Veronesi da più di vent’anni sostiene eccellenti ricercatori e finanzia progetti di altissimo profilo scientifico per migliorare la vita delle migliaia di persone malate di tumore – sottolinea Monica Ramaioli, direttore di Fondazione Umberto Veronesi Ets – Sostenere la ricerca scientifica è un impegno costante che ha come obiettivo quello di dare un contributo concreto alla ricerca ed è possibile farlo anche attraverso progetti di raccolta fondi come “I limoni per la ricerca”, ideati anche per ricordare ancora una volta l’importanza della prevenzione e dei sani e corretti stili di vita».

Limoni siciliani belli, buoni e che aiutano anche a fare del bene. «Nel celebrare il nostro decimo anniversario, siamo orgogliosi di aver scelto di sostenere sin dall’inizio Fondazione Veronesi anche attraverso iniziative di raccolte fondi come questo progetto annuale, nato dalla nostra partnership esclusiva, che unisce produttori, distributori, consumatori e stakeholder italiani. Con Citrus l’Orto Italiano ci dedichiamo alla valorizzazione della filiera ortofrutticola nazionale, tutelando la biodiversità e promuovendo la stagionalità, dimostrando come l’unione di intenti possa tradursi in un supporto concreto alla scienza e al benessere collettivo» aggiunge Marianna Palella, nata e cresciuta ad Acireale, ma da anni a Milano, giovanissima Ceo e founder di Citrus l’Orto Italiano, società benefit che ha rivoluzionato la narrazione di frutta e verdura, rendendola pop e spesso ironica, e che ha puntato sulla sostenibilità, la qualità e la valorizzazione della filiera etica.

I ricercatori finanziati da Fondazione Veronesi per il 2025 grazie ai fondi raccolti nel 2024