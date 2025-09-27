Torta di compleanno con la sciabolata nella faccia del sindaco di Catania

Il caso

Un episodio spiacevole. Il video già analizzato dalla polizia postale.

Metti una sera a cena in un noto bistrot della movida cittadina, una festa di compleanno, le candeline colorate e le fiaccole che fanno scena. E fin qui tutto normale. Se non fosse che – in barba alle regole della buona creanza, del bon ton e del vivere civile – il festeggiato (con l’incitamento e la partecipazione dei suoi ospiti) infilza a colpi di sciabola una torta su cui è stampato il volto del sindaco Enrico Trantino. Il tutto prontamente immortalato dagli smartphone degli invitati e postato rigorosamente su Instragram. E sulle note di “tanti auguri a te…” l’intercalare volgare di parole offensive nei confronti del primo cittadino. Il video carico di aggressività, gestacci e insulti è stato rimosso dal web e acquisito dagli agenti della Polizia Postale dopo che il primo cittadino ha segnalato l’incresciosa vicenda. La polizia ha identificato i partecipanti che oltretutto erano ben riconoscibili.

Trantino non è nuovo purtroppo ad attacchi e a invettive di cattivo gusto più o meno social. Nei mesi scorsi era stato apostrofato con parole pesanti da un cittadino che aveva minacciato di prenderlo a colpi di casco dopo che i vigili urbani avevano apposto le ganasce all’auto parcheggiata davanti al Policlinico di via Santa Sofia. L’impressione è che in un mondo 2.0 in cui tutto e tutti vanno sempre a cento all’ora si voglia dimostrare alla città – evidentemente resistente al cambiamento – che sui social (e nella vita reale) tutto è possibile perché si resta impuniti.

Le reazioni