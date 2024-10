Totò Cuffaro torna in Burundi: «Portiamo il vaccino contro il vaiolo delle scimmie»

la storia

L'ex presidente della Regione, insieme a Stefano Cirillo della Onlus "Aiutiamoilburindi" impegnato nella missione umanitaria

«Tornare in Burundi è, per noi, come tornare a casa. In questo momento il Paese sta affrontando una sfida devastante: la rapida diffusione del vaiolo delle scimmie in Africa, che ha colpito duramente soprattutto il Burundi. Sentiamo l’urgenza di agire subito». Lo dicono Totò Cuffaro e Stefano Cirillo, fondatori dell’associazione Onlus “Aiutiamoilburundi” .«Come sempre, insieme a Stefano, partirò con la determinazione di fare la differenza e, questa volta, anche con l’aiuto anche di Laura e Leonardo andremo a somministrare circa un migliaio di vaccini – aggiunge Cuffaro -. Ci aspetta un lavoro fondamentale: fornire assistenza sanitaria, vaccinare i tanti bambini ospitati negli orfanotrofi che sosteniamo. Il loro futuro, la loro vita, dipende da questo piccolo gesto di speranza. I vaccini che porteremo sono frutto di una straordinaria collaborazione con l’Asp di Palermo, che ci ha donato, generosamente e gratuitamente, le dosi in eccesso. Sento il dovere di ringraziare profondamente il direttore dell’Asp Daniela Faraoni e la dottoressa Teresa Barone».«Sappiamo bene che queste vaccinazioni non risolveranno completamente il problema, ma potranno dare ai bambini una maggiore protezione, rafforzando il loro sistema immunitario – spiega -. Ogni vita che potremo proteggere sarà una piccola vittoria in questa grande battaglia».

